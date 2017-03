The American Family Insurance ALL-USA Twin Cities Postseason Boys Baskteball Team 2016-17

American Family Insurance ALL-USA (Photo: KARE)

ALL-USA TWIN CITIES BOYS BASKETBALL - GOLDEN VALLEY, Min. - As the winter prep season ends, we are proud to introduce the American Family Insurance ALL-USA Twin Cities Postseason Boys Basketball Team.

First Team

McKinley Wright, Sr. / Guard / Champlin Park

22.8 PPG, 8.2 RPG, 7.8 APG, 2.2 SPG, 0.5 BPG

Tre Jones, Jr. / Guard / Apple Valley

23.4 PPG, 10.1 RPG, 7.5 APG, 3.6 SPG, 0.8 BPG

Brad Davison, Sr. / Guard / Maple Grove

24.9 PPG, 7.6 RPG, 7.9 APG, 4.6 SPG, 0.1 BPG

Daniel Oturu, Jr. / Forward / Cretin-Derham Hall

19.6 PPG, 16.5 RPG, 2.3 APG, 2.8 SPG, 6.3 BPG

Nathan Reuvers, Sr. / Forward / Lakeville North

25.9 PPG, 12.1 RPG, 1.4 APG, 0.3 SPG, 3.8 BPG

Second Team

Calvin Wishart, Jr. / Guard / Delano

27.5 PPG, 8.2 RPG, 8.1 APG, 3.8 SPG, 1.1 BPG

Logan Rezac, Sr. / Guard / Andover

25.4 PPG, 6.1 RPG, 2.5 APG, 1.8 SPG, 0.3 BPG

Matthew Hurt, So. / Forward / Rochester John Marshall

29.1 PPG, 9.9 RPG, 3.2 APG, 2.1 SPG, 2.7 BPG

Goanar Mar, Sr. / Forward / DeLaSalle

21.0 PPG, 9.3 RPG, 3.7 APG, 2.3 SPG, 1.8 BPG

Michael Schaefer, Jr. / Forward / St. Cloud Cathedral

21.4 PPG, 10.6 RPG, 2.3 APG, 0.8 SPG, 0.9 BPG

© 2017 KARE-TV