2021 Premios Juventud Nominations: Karol G and Camilo Lead the List

Premios Juventud 2021 is on the way! The annual awards show announced the nominations for this year's ceremony, which will celebrate the “Youth Leading Change in Culture.”
Hosted by Alejandra Espinoza -- with other hosts scheduled to be announced at a later date -- this year’s 160 nominees "reflect the diversity and global growth of Latin music, and recognizes artists using their star power to drive change." Karol G and Camilo lead the list of nominations with 12 nods each. They are followed by J Balvin and Maluma with 11 nominations, followed by Daddy Yankee, Los Dos Carnages and Myke Towers with nine.
This year, the awards show added 14 new categories, which include Best Regional Mexican Collaboration, Best Regional Mexican Fusion, Youth Artist Female / Youth Artist Male and Girl Power.
Premios Juventud will return with a live audience at the Watsco Center in Miami on Thursday, July 22 at 7 p.m. ET/PT on Univision. The voting period is now open and will remain open until June 28 at PremiosJuventud.com as well as the Uforia app.
See the full list below.
La Nueva Generación - Femenina
CHESCA DANIELA DARCOURT
ELENA ROSE
KALI UCHIS
LA ROSS MARIA
MARIA BECERRA
NATHY PELUSO
NICKI NICOLE
VF7
YAHAIRA PLASENCIA
La Nueva Generación - Masculina
ALEX ROSE
FRAN ROZZANO
GUAYNAA
JAY WHEELER
KHEA
LLANE
MANNY CRUZ
MATI GÓMEZ
MORA
ROCHY RD
La Nueva Generación Regional Mexicano
ESLABON ARMADO
INGRID CONTRERAS
JESSI URIBE
JUNIOR H
LAS MARÍAS
LOS DOS CARNALES
LOS NUEVOS FEDERALES
MARCA MP
NUEVO ELEMENTO
YEISON JIMENEZ
Mejor Canción Mariachi-Ranchera
"DIME CÓMO QUIERES" - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
"EL ALUMNO" - JOSS FAVELA & JESSI URIBE
"EL TIEMPO NO PERDONA" - ALEX FERNÁNDEZ
"NO ANDES CON NADIE" - NUEVO ELEMENTO
"PARA NO EXTRAÑARTE TANTO" - ANA BÁRBARA
"POBRE CORAZÓN" - INGRID CONTRERAS
"TE OLVIDÉ" - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
"TU AMANTE" - YEISON JIMENEZ
"YA NO INSISTAS CORAZÓN" - VICENTE FERNÁNDEZ
"Y SI ME VUELVO A ENAMORAR" - JARY FRANCO
Mejor Canción Regional Mexicana
"BARQUILLERO" - CALIBRE 50
"BORRACHO DE COCHERA" - EL FANTASMA
"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES
"EN OTRO CANAL" - LA FIERA DE OJINAGA
"OTRA BORRACHERA" - GERARDO ORTIZ
Mejor Colaboración Regional Mexicana
"CA…. Y VAGO" - EL FANTASMA FT. LOS DOS CARNALES
"CONTRA MIS PRINCIPIOS" - LENIN RAMÍREZ & REMMY VALENZUELA
"EL GÜERO" - GRUPO FIRME FT. MARCA MP
"SOMOS LOS QUE SOMOS" - LOS 2 DE LA S & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
"Y LA HICE LLORAR" - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
Mejor Fusión Regional Mexicana
"100 AÑOS" - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50
"BOTELLA TRAS BOTELLA" - GERA MX & CHRISTIAN NODAL
"CUMBIA A LA GENTE" - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES
"EL CAMBIO" - CHESCA & GRUPO FIRME
"QUE SE SEPA NUESTRO AMOR" - MON LAFERTE & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
"TUYO Y MÍO" - CAMILO & LOS DOS CARNALES
La Mezcla Perfecta
"AGUA" - TAINY & J BALVIN
"CARAMELO (REMIX)" - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
"CHICA IDEAL" - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA
"FÚTBOL Y RUMBA" - ANUEL AA FT. ENRIQUE IGLESIAS
"HONEY BOO" - CNCO & NATTI NATASHA
"MALA COSTUMBRE" - MANUEL TURIZO & WISIN Y YANDEL
"MI NIÑA (REMIX)" - WISIN, MYKE TOWERS, MALUMA FT. ANITTA & LOS LEGENDARIOS
"PORFA (REMIX)" - FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH
"RELACIÓN (REMIX)" - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
"TITANIC" - KANY GARCÍA & CAMILO
Tropical Mix
"ANTES QUE SALGA EL SOL" - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
"BEBÉ" - CAMILO & EL ALFA
"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
"TÚ VAS A TENER QUE EXPLICARME (REMIX)" - LA ROSS MARIA & ROMEO SANTOS
"VÍCTIMAS LAS DOS" - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA
Colaboración OMG
"BAILA CONMIGO" - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
"BEAUTIFUL BOY" - KAROL G, LUDACRIS & EMILEE
"DEL MAR" - OZUNA, DOJA CAT & SIA
"HAWÁI (REMIX)" - MALUMA & THE WEEKND
"MAMACITA" - BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL
"ME GUSTA" - ANITTA FT. CARDI B & MYKE TOWERS
"TKN" - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT
"TOP GONE" - LIL MOSEY & LUNAY
"UN DÍA (ONE DAY)" - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY
"X" - JONAS BROTHERS FT. KAROL G
Track Viral Del Año (Canción con el ascenso más rápido en social media)
"CON TUS BESOS" - ESLABON ARMADO
"DÁKITI" - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
"DIME CÓMO QUIERES" - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES
"HAWÁI" - MALUMA
"LA JEEPETA (REMIX)" - NIO GARCIA, ANUEL AA, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA
"RELACIÓN (REMIX)" - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
"TÚ" - CARIN LEÓN
"VIDA DE RICO" - CAMILO
Artista De La Juventud Masculino
BAD BUNNY
CAMILO
CHRISTIAN NODAL
DADDY YANKEE
EL FANTASMA
J BALVIN
LUNAY
MALUMA
MYKE TOWERS
PRINCE ROYCE
Artista De La Juventud Femenino
BECKY G
CAZZU
CHIQUIS
FARINA
KANY GARCÍA
KAROL G
MARIAH ANGELIQ
NATHY PELUSO
NATTI NATASHA
ROSALÍA
Grupo o Dúo Favorito Del Año
CALIBRE 50
CNCO
GRUPO FIRME
LOS ÁNGELES AZULES
LOS DOS CARNALES
MAU Y RICKY
N'KLABE
PISO 21
REIK
ZION Y LENNOX
Álbum Del Año
ALTER EGO - PRINCE ROYCE
DÉJÀ VU - CNCO
EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY
KG0516 - KAROL G
LOS LEGENDARIOS 001 - LOS LEGENDARIOS
MESA PARA DOS - KANY GARCÍA
MIS MANOS - CAMILO
MUNAY - PEDRO CAPÓ
PAPI JUANCHO - MALUMA
UNA NIÑA INÚTIL - CAZZU
Álbum Regional Mexicano Del Año
AL ESTILO RANCHERON - LOS DOS CARNALES
AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL
CARTELES - EL FANTASMA
DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES
DESPUÉS DE HOY - NETO BERNAL
EL TRABAJO ES LA SUERTE - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
EN OTRO CANAL - LA FIERA DE OJINAGA
NOS DIVERTIMOS LOGRANDO LO IMPOSIBLE - GRUPO FIRME
SIN PERDER EL ESTILO - LENIN RAMÍREZ
VAMOS BIEN - CALIBRE 50
Canción Del Año
"CARAMELO (REMIX)" - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
"CARITA DE INOCENTE" - PRINCE ROYCE
"DÁKITI" - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ
"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
"DIME CÓMO QUIERES" - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES
"HAWÁI" - MALUMA
"MI NIÑA" - LOS LEGENDARIOS, WISIN & MYKE TOWERS
"SI ME DICES QUE SÍ" - REIK, FARRUKO & CAMILO
"TU VENENO" - J BALVIN
El Traffic Jam
"ADMV" - MALUMA
"BAILA CONMIGO" - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
"BANDIDO" - MYKE TOWERS & JUHN
"BICHOTA" - KAROL G
"EL ENVIDIOSO" - LOS DOS CARNALES
"FIEL" - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ
"LA TÓXICA" - FARRUKO
"RELACIÓN (REMIX)" - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
"SE ME OLVIDÓ" - CHRISTIAN NODAL
"VIDA DE RICO" - CAMILO
La Más Pegajosa
"ANTES QUE SALGA EL SOL" - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
"AY, DIOS MÍO!" - KAROL G
"BORRACHO DE COCHERA" - EL FANTASMA
"CHICA IDEAL" - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA
"DE VUELTA PA' LA VUELTA" - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
"DIOSA" - MYKE TOWERS
"HAWÁI" - MALUMA
"ROPA CARA" - CAMILO
"TE VOLVERÍA A ELEGIR" - CALIBRE 50
"VACÍO" - LUIS FONSI & RAUW ALEJANDRO
Girl Power
"ANIMAL" - MARIA BECERRA & CAZZU
"¡AQUÍ YO MANDO!" - KALI UCHIS & RICO NASTY
"EL CONSEJO" - ANA BÁRBARA & PAQUITA LA DEL BARRIO
"EL MAKINON" - KAROL G & MARIAH ANGELIQ
"LA MUJER" - MON LAFERTE & GLORIA TREVI
"LAS NENAS" - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA
"LO VAS A OLVIDAR" - BILLIE EILISH & ROSALÍA
"RAM PAM PAM" - NATTI NATASHA & BECKY G
"SE PORTABA MAL" - KANY GARCÍA & MON LAFERTE
"TICK TOCK" - THALIA, FARINA & SOFÍA REYES
La Coreo Más Hot
"BALADA PARA PERREAR" - LAS VILLA
"BICHOTA" - KAROL G
"ENCHULE" - RAUW ALEJANDRO
"LA BURBUJA" - MALUMA
"PROBLEMA" - DADDY YANKEE
Social Dance Challenge
"BICHOTA" - KAROL G
"LAS NENAS" - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA
"PAPÁS" - MAU Y RICKY
"ROPA CARA" - CAMILO
"SE TE NOTA" - LELE PONS & GUAYNAA
Video Con El Mensaje Más Poderoso
"CUANDO ESTÉS AQUÍ" - PABLO ALBORÁN
"CUENTA CONMIGO" - MIKE BAHÍA, LLANE, PJ SIN SUELA FT. MOZART LA PARA
"GIRASOLES" - LUIS FONSI
"TAN BONITA" - PISO 21
"UN DÍA (ONE DAY)" - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY
Quiero Más
ALEJANDRA CAPETILLO & ANA PAULA CAPETILLO
ARIEL FOCUS
DOMELIPA
FRIDA SOFÍA
IRINA BAEVA
JAVIERR
JOSÉ EDUARDO DERBEZ
KUNNO
MICHELLE SALAS
SEBASTIÁN RULLI
Juntos Encienden Mis Redes
ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI
CAMILO & EVALUNA
CHRISTIAN NODAL & BELINDA
GUAYNAA & LELE PONS
KIMBERLY LOAIZA & JUAN DE DIOS PANTOJA
NATTI NATASHA & RAPHY PINA
Ayudando A Sus Fans
BECKY G
DEMI LOVATO
J BALVIN
RICKY MARTIN
SELENA GOMEZ
Mejor LOL
ABELARDO CAMPUZANO
IMARAY ULLOA
JAVIER HALA MADRID
MARIO AGUILAR
MRCHUY0123
Influencer Con Causa
ARTURO ISLAS ALLENDE
JUANPA ZURITA
PAOLA ZURITA
SANTI MARATEA
YALITZA APARICIO
El Más Trendy
CAMILO
J BALVIN
KALI UCHIS
KAROL G
SOFÍA REYES
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