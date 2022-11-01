Meet the Minnesotans competing at the 2022 Winter Games

BEIJING, China — Minnesota athletes are gearing up to compete at the 2022 Winter Olympic Games in Beijing!
Learn more about Minnesota's Olympians below, and get the latest updates as the countdown continues toward the opening ceremonies on our KARE 11 Olympics page.
Biathlon
Jake Brown
- Age: 29
- Hometown: St. Paul
- School: Saint Olaf
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Curling
John Landsteiner
- Age: 31
- Hometown: Mapleton
- School: University of Minnesota - Duluth
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Tabitha Peterson
- Age: 32
- Hometown: Eagan
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Tara Peterson
- Age: 30
- Hometown: Eagan
- School: University of Minnesota School of Dentistry
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Chris Plys
- Age: 34
- Hometown: Duluth
- School: Lake Superior College
- Social Media: Facebook | Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
John Shuster
- Age: 39
- Hometown: Duluth
- School: University of Minnesota School - Duluth
- Social Media: Facebook | Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Aileen Geving (Alternate)
- Age: 34
- Hometown: Duluth
- School: University of Minnesota School - Duluth
- Bio: NBC Olympics
Cross-Country Skiing
Jessie Diggins
- Age: 30
- Hometown: Afton
- School: Northern Michigan University
- Social Media: Facebook | Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Hockey (Women's)
Megan Bozek
- Age: 30
- Hometown: Buffalo Grove, Illinois
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Hannah Brandt
- Age: 28
- Hometown: Vadnais Heights
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Dani Cameranesi
- Age: 26
- Hometown: Plymouth
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Amanda Kessel
- Age: 30
- Hometown: Madison, Wisconsin
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Abbey Murphy
- Age: 19
- Hometown: Evergreen Park, Illinois
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: USA Hockey
Kelly Pannek
- Age: 26
- Hometown: Plymouth
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Maddie Rooney
- Age: 24
- Hometown: Andover
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Lee Stecklein
- Age: 27
- Hometown: Roseville
- School: University of Minnesota
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: NBC Olympics
Grace Zumwinkle
- Age: 22
- Hometown: Excelsior
- School: University of Wisconsin
- Social Media: Twitter | Instagram
- Bio: USA Hockey
Note: This list will be updated as more athletes qualify for the 2022 Winter Games.
2022 Winter Games
Watch more on the Winter Olympics in Beijing in our YouTube playlist: